Política de retención de datos
Data is retained indefinitely and can be deleted upon request or with account termination
Política de archivo y eliminación de datos
OneBar Inc. will remove customer data upon request
Política de almacenamiento de datos
All customer data is stored in a PostgreSQL database, hosted in the AWS us-east-1 region via AWS RDS.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted in a private AWS cloud
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no