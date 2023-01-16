Política de retención de datos
We retain customer data as long as their account exists.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon customer deletion, NachoNacho deletes customer data from our production environments within 24 hours, and backups are deleted within 14 days.
Política de almacenamiento de datos
User data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster. User data and our source code are automatically backed up nightly.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no