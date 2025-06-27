Anonymous Bot

Política de retención de datos
This app will not retain any user's personal information. The app only store auth tokens necessary to communicate back to Slack.
Política de archivo y eliminación de datos
User's can't request data archival or removal because we have none. The only data the Bot has (API tokens) are secrets between Slack and the Bot. These tokens should be considered "necessary" and can't be deleted, even upon user's request.
Política de almacenamiento de datos
No user's data collected. Tokens are stored in a database, following security standards.
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no