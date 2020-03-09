Documill Leap

Política de retención de datos
Documill will retain Customer Data in accordance with data retention policy of Documill Oy, with respect to GDPR
Política de archivo y eliminación de datos
Documill will remove Customer Data in accordance with data protection policy of Documill Oy, with respect to GDPR
Política de almacenamiento de datos
Documill will store Customer Data in accordance with data protection policy of Documill Oy, with respect to GDPR
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados