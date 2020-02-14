Your web application has a breaking point. Loadster will find it before your customers do!Create realistic test scripts and play them back with thousands of virtual users from globally distributed cloud regions. Use the same scripts for monitoring your application 24x7x365 and get alerted if anything goes wrong.
Loadster podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Loadster will retain Customer Data in accordance with the Terms of Use and Privacy Policy at https://loadster.app/legal/ as informed by the GDPR and other regulations. Your account data, test scripts, test results, and monitoring data may be retained in Loadster's databases as long as your account exists. If you would like your account data deleted, you may submit a request to help@loadster.app.
Política de archivo y eliminación de datos
Loadster will remove Customer Data in accordance with the Terms of Use and Privacy Policy at https://loadster.app/legal/ as informed by the GDPR and other regulations. If you would like to have your account data deleted, you may submit a request to help@loadster.app. Loadster makes incremental backups of our production databases for archival purposes, and these may remain in backup form for up to 1 year.
Política de almacenamiento de datos
Loadster will store Customer Data in accordance with the Terms of Use and Privacy Policy at https://loadster.app/legal/ as informed by the GDPR and other regulations. The data we store includes your basic account information (name, email address, company name), your test scripts and scenarios, and your test results and monitoring results. Data is stored in the AWS Virginia data center in the United States.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Empresa de alojamiento de datos
AWS and GCP
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
Requests for data deletion are handled in accordance with the Privacy Policy (https://loadster.app/legal/). Specifically, you can send a request to help@loadster.app requesting that your account data be deleted.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
help@loadster.app
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)