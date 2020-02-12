Profiles missing real names and titles? Or members using their dog as their profile picture?Tidybot helps to keep your workspace nice and tidy, by allowing you to set up guidelines, like requiring a full name, real profile picture and much more.Tidybot will then message people not following the guidelines to remind them to update their profile.Free for small teams, and paid plans have 14-day free trial.
Tidybot podrá ver:
Tidybot podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
When the app is deleted, we remove all data automatically.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
hello@tidybot.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)