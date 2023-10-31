Política de retención de datos
We don't store user data, they are stored locally in the user machine. We store basic user information on our servers. (no slack information)
Política de archivo y eliminación de datos
We don't store user data, they are stored locally in the user machine. We store basic user information on our servers. (no slack information)
Política de almacenamiento de datos
We don't store user data, they are stored locally in the user machine. We store basic user information on our servers. (no slack information)
Ubicaciones de los centros de datos
Bélgica
Información del alojamiento de datos
We host them in GCP
Empresa de alojamiento de datos
GCP
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados