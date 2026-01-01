Tu perfil y preferencias
Modifica tu perfil, ajusta tus preferencias y consigue que Slack funcione a tu medida.
Subir una foto de perfil
Tu foto de perfil sirve para que tu equipo sepa quién eres en Slack. Y si esta es clara, te podrán reconocer más fácilmente entre varios usuarios o en una reunión.
Agregar una foto de perfil
Computadora
iOS
Android
- Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.
- Selecciona Perfil en el menú.
- Haz clic en Editar.
-
En Foto de perfil, haz clic en Subir foto.
- Selecciona una foto.
-
Ajusta el marco de la foto y haz clic en Guardar.
- Haz clic en Guardar cambios.
- Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de tu pantalla.
- Pulsa Ver perfil.
- Pulsa Editar perfil y, luego, Editar foto.
- Toma una foto o sube una desde tu dispositivo.
- Recorta la foto si es necesario. Después, pulsa Elegir.
- Pulsa Guardar.
- Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de tu pantalla.
- Pulsa Ver perfil.
- Pulsa Editar perfil y, luego, Editar foto.
- Toma una foto o sube una desde tu dispositivo.
- Espera un momento hasta que tu perfil se actualice.
- Pulsa Guardar.
¡Di whisky! Tu imagen de perfil debe tener un mínimo de 512 × 512 píxeles, pero no más de 1024 × 1024 píxeles.
Nota: Si tu dirección de correo de Slack es la misma que utilizas para tu cuenta de Gravatar, tu imagen de perfil de Slack será tu Gravatar. Si quieres cambiar de foto, sube otra a Slack.
Cómo quitar una foto de perfil
Puedes eliminar tu foto de perfil de la aplicación para computadora o de Slack en tu navegador, pero, por el momento, no es posible hacerlo desde nuestras aplicaciones móviles.
- Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.
- Selecciona Perfil en el menú.
- Haz clic en Editar.
-
Debajo de tu foto, selecciona Eliminar foto.
- Haz clic en Sí, eliminar foto.
- Haz clic en Guardar cambios.
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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