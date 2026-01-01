Las notificaciones en Slack te mantienen informado sobre el trabajo que te interesa, ya sea que estés en tu escritorio o en constante movimiento. Sigue los pasos siguientes para personalizar tus notificaciones en la computadora, los dispositivos móviles y por correo electrónico.

Nota: Si tienes problemas con las notificaciones, visita Cómo solucionar problemas de las notificaciones de Slack para obtener ayuda.



Cómo funcionan las notificaciones

De manera predeterminada, recibirás notificaciones en tu computadora y tu dispositivo móvil (si descargaste la aplicación de Slack para iOS o Android).

Puedes seleccionar si quieres recibir notificaciones en forma de banner en la computadora o en el dispositivo móvil y establecer los ajustes predeterminados para recibir notificaciones sobre Todo o

Menciones y mensajes directos .

o . Si seleccionas la opción para recibir solo notificaciones de menciones y mensajes directos, puedes definir excepciones para recibir notificaciones sobre todo en determinados canales o mensajes directos.



Elige cómo quieres recibir notificaciones

Establece tus preferencias de notificaciones para decidir dónde quieres recibir las notificaciones de banner y si quieres recibir notificaciones sobre todos los mensajes o solo de menciones y mensajes directos.

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral. Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones. Debajo de Cómo recibir notificaciones, marca o desmarca la casilla junto a Notificaciones de escritorio o Notificaciones móviles. Selecciona Todo o Menciones y mensajes directos en el menú desplegable Notificaciones que quieres recibir. Descarga la aplicación de Slack en tu dispositivo móvil e inicia sesión en tu espacio de trabajo si aún no lo hiciste. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de la pantalla y luego

Notificaciones. Si las notificaciones móviles no están activadas, pulsa el conmutador junto a Notificaciones móviles. Debajo de Notificaciones que quieres recibir, selecciona Todo o Menciones y mensajes directos.



Establecer anulaciones móviles y preferencias de notificación adicionales

Puedes establecer una preferencia de notificaciones diferente para dispositivos móviles y elegir si quieres recibir notificaciones en las siguientes situaciones.

Alguien responda a un hilo que sigues

Recibes un mensaje de un miembro VIP cuando las notificaciones están en pausa o tienes activado el modo enfoque (solo planes de pago)

Comienza una junta en uno de tus canales o mensajes directos

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias y Notificaciones. Debajo de Otras notificaciones que quieres recibir, marca o desmarca la casilla junto a las opciones. Si estás definiendo anulaciones móviles, elige cómo quieres recibir notificaciones en el menú desplegable. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de la pantalla y luego

Notificaciones. Debajo de Otras notificaciones que quieres recibir, pulsa el conmutador junto a cada opción.

Consejo: Si solo quieres recibir notificaciones durante ciertas horas o en ciertos días, puedes establecer un horario de notificaciones. Tus notificaciones se pausarán fuera de los días y horas que establezcas para tu horario.



Elegir qué mostrar en Actividad

Las notificaciones de Actividad aparecen como una alerta con número en la barra lateral. Siempre verás menciones, reacciones y respuestas de hilos, pero puedes elegir si quieres ver también otros tipos de notificaciones en Actividad:

Conversaciones de mensajes directos y conversaciones de mensajes directos de grupo

Canales con notificaciones establecidas en «Todas las publicaciones nuevas»

Recordatorios de tareas pendientes

Mensajes sin leer sugeridos

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones. Debajo de Qué mostrar en Actividad, marca o desmarca la casilla junto a cada tipo de notificación que quieras que se incluya en tu feed. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de la pantalla y luego

Notificaciones. Debajo de Qué mostrar en Actividad, pulsa el botón para activar o desactivar junto a Canales con notificaciones establecidas en «Todas las publicaciones nuevas».



Configurar las notificaciones de palabras clave

Puedes establecer palabras clave para recibir notificaciones sobre temas que te importan. Siempre que alguien use una de tus palabras clave en un canal al que te has unido, recibirás una notificación y la verás resaltada en amarillo.

Computadora Dispositivo móvil Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones. Desplázate hasta Palabras clave del canal e ingresa las palabras o frases de las que te gustaría recibir notificaciones. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de la pantalla y luego

Notificaciones. Selecciona Agregar palabras clave del canal. Escribe las palabras o las frases de las que te gustaría recibir notificaciones.

Nota: Las palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pero solo las coincidencias exactas activarán las notificaciones. Las palabras clave de los mensajes que se envíen en los hilos de tus conversaciones no activarán ninguna notificación.



Ajustar el sonido y la apariencia de las notificaciones

Puedes elegir si quieres mostrar o no vistas previas de mensajes en notificaciones de banner y seleccionar el sonido de la notificación que te avisará de la llegada de:

Nuevos mensajes

Mensajes de miembros VIP (solo planes de pago)

Juntas

El envío de un mensaje directo

La recepción de un mensaje directo dentro de una conversación

Computadora iOS Android Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones. Desplázate hacia abajo hasta Sonido y apariencia . Si quieres, marca la casilla junto a Incluir una vista previa del mensaje en cada notificación o Silenciar todos los sonidos de Slack. Selecciona una opción del menú desplegable para cada tipo de notificación. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de la pantalla y luego

Notificaciones. Pulsa Sonido. Selecciona tu preferencia. Nota: La selección de preferencias de sonido de notificación y apariencia no está disponible en dispositivos Huawei. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de la pantalla y luego

Notificaciones. Pulsa Ajustes del sistema. Pulsa Sonido. Selecciona tu preferencia y, a continuación, pulsa Guardar.

Nota: También puedes personalizar las notificaciones del calendario si usas las aplicaciones de Google Calendar o Microsoft Outlook para Slack.



Configura tus preferencias para las alertas de notificaciones

Cuando tengas una notificación sin leer, verás una alerta en la esquina superior derecha del ícono de la aplicación de Slack en tu computadora. Según el dispositivo, hay algunas formas de ajustar esta preferencia:

Mac Windows Linux Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones. . Debajo de Sonido y apariencia , marca o desmarca Mostrar una alerta • en el ícono de Slack para indicar nueva actividad. Consejo: Si eres miembro de varios espacios de trabajo, puedes seleccionar y elegir para cuáles quieres ver alertas de notificaciones. En Windows, verás las alertas de notificaciones en dos sitios: en la barra de tareas y en el área de notificaciones. Barra de tareas De forma predeterminada, el ícono de Slack parpadeará al recibir una notificación si tu computadora ha permanecido inactiva durante 10 segundos. Puedes elegir que el ícono parpadee cuando estés disponible: Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral. Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones. Desplázate hacia abajo hasta Ventana intermitente al recibir una notificación y selecciona Siempre. Consejo: Si seleccionas la preferencia Siempre, el ícono de Slack también se mantendrá en la barra de tareas cuando la ventana de la app esté cerrada.

Área de notificaciones De forma predeterminada, la aplicación de Slack se ejecutará en la zona de notificaciones incluso si la ventana está cerrada. Si decides no dejar la aplicación en ejecución, el ícono y las alertas de Slack se eliminarán de tu zona de notificaciones. Aquí te explicamos cómo mantener en ejecución la aplicación en la zona de notificaciones cuando la ventana está cerrada: Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral. Selecciona Preferencias en el menú. Haz clic en Avanzados. Debajo de Otras opciones, desmarca la casilla junto a Dejar la app en ejecución en la zona de notificaciones cuando esté cerrada la ventana. De forma predeterminada, la aplicación de Slack se ejecutará en la zona de notificaciones incluso si la ventana está cerrada. Si decides no dejar la aplicación en ejecución, el ícono y las alertas de Slack se eliminarán de tu zona de notificaciones. Aquí te explicamos cómo mantener en ejecución la aplicación en la zona de notificaciones cuando la ventana está cerrada: Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral. Selecciona Preferencias en el menú. Haz clic en Avanzados. Debajo de Otras opciones, desmarca la casilla junto a Dejar la app en ejecución en la zona de notificaciones cuando esté cerrada la ventana.

Nota: La nueva actividad de mensajes directos, palabras clave, menciones, notificaciones de aplicaciones, respuestas a hilos, invitaciones de Slack Connect y recordatorios pendientes mostrará una notificación de alerta. Si quieres, puedes excluir las respuestas a hilos que no te mencionen.



Elige cuándo quieres recibir notificaciones en tus dispositivos móviles.

De forma predeterminada, recibirás notificaciones en tus dispositivos móviles un minuto después de haber bloqueado la pantalla, o bien, diez minutos después de que Slack haya dejado de detectar actividad del cursor. Puedes elegir recibir notificaciones en tus dispositivos móviles en cuanto se envíen, en cuanto estés inactivo o después de una espera adicional.

Computadora iOS Android Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones . Desplázate hacia abajo hasta Cuando no estoy en la computadora y elige tu horario. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de la pantalla y luego

Notificaciones. Pulsa Notificarme en el celular. Elige cuándo quieres recibir notificaciones en tus dispositivos móviles. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de la pantalla y luego

Notificaciones. Pulsa Notificarme en el celular. Elige cuándo quieres recibir notificaciones en tus dispositivos móviles. Pulsa Guardar.

Consejo: Si quieres recibir notificaciones en tu computadora y en tus dispositivos móviles al mismo tiempo, selecciona esta preferencia: De inmediato, incluso si hay actividad.