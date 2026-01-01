Puedes exportar datos desde tu espacio de trabajo de Slack u organización de Enterprise. Según el plan de Slack que hayas contratado, es posible que también dispongas de otras opciones de exportación.

Consejo: Lee más información sobre las opciones de exportación de Slack según cada plan en nuestra Guía para entender las herramientas de exportación e importación de Slack. Para obtener información sobre cómo interpretar tus archivos de exportación, visita nuestra guía para leer las exportaciones de datos de Slack.



Opciones de exportación por plan de Slack

Gratuito Pro Business+ Empresarial Exportar mensajes y enlaces a archivos desde canales públicos ✓ ✓ ✓ ✓ Exportar mensajes y enlaces a archivos desde canales de Salesforce de acceso limitado* ✓ ✓ ✓ ✓ Exportar enlaces de archivos y mensajes de canales públicos, canales privados y conversaciones de mensajes directos (lo que incluye las conversaciones de Slackbot)** No disponible No disponible ✓ ✓ Exportar una lista detallada de canales** No disponible No disponible ✓ ✓ Programar exportaciones recurrentes** No disponible No disponible ✓ No disponible Exportar enlaces de archivos y mensajes por tipo de conversación o miembro, o para un espacio de trabajo específico No disponible No disponible No disponible ✓ Exportar datos de todas las conversaciones de un solo usuario** No disponible No disponible No disponible ✓

* Los datos de los canales públicos de Salesforce se incluyen en las exportaciones de dichos canales públicos. En los planes Gratuito y Pro, los propietarios de espacios de trabajo deben enviar una solicitud para exportar canales de Salesforce de acceso limitado.

** Los propietario de un espacio de trabajo y los propietario de una organización deben solicitar el uso de estos tipos de exportaciones.

Nota: Los espacios de trabajo del plan Gratuito solo pueden exportar enlaces a archivos de los últimos 90 días.



Exportar datos

Planes Gratuito y Pro Plan Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden exportar enlaces de archivos y mensajes de canales públicos en formato JSON. Si quieres exportar canales privados de Salesforce, sigue los pasos a continuación para enviar una solicitud. En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Seguridad. Haz clic en Importar y exportar datos. Haz clic en la pestaña Exportar. En Intervalo de fechas de exportación, abre el menú desplegable para seleccionar una opción. Haz clic en Iniciar la exportación. Te enviaremos un correo electrónico cuando tu archivo de exportación esté listo. Abre el correo y haz clic en Visita la página de exportación de tu espacio de trabajo. Para acceder al archivo ZIP, haz clic en Listo para descargar. Estas son las opciones de exportación disponibles para los espacios de trabajo que tienen el plan Business+: Canales públicos

Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden exportar enlaces de archivos y mensajes de canales públicos en formato JSON.

Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden exportar enlaces de archivos y mensajes de canales públicos en formato JSON. Todos los canales y las conversaciones

Para fines de cumplimiento legal y regulatorio, los propietarios de espacios de trabajo pueden solicitar acceso a una herramienta de exportación de datos de autoservicio para exportar enlaces de archivos y mensajes de canales públicos, canales privados y mensajes directos en formato JSON. Si se aprueba su solicitud para este tipo de exportación, los propietarios de espacios de trabajo también pueden programar exportaciones de datos periódicas.

Para fines de cumplimiento legal y regulatorio, los propietarios de espacios de trabajo pueden solicitar acceso a una herramienta de exportación de datos de autoservicio para exportar enlaces de archivos y mensajes de canales públicos, canales privados y mensajes directos en formato JSON. Si se aprueba su solicitud para este tipo de exportación, los propietarios de espacios de trabajo también pueden programar exportaciones de datos periódicas. Informe de auditoría de canales

Los propietarios de un espacio de trabajo pueden solicitar exportar una lista de canales y sus detalles en formato CSV para la planificación de la migración u otras necesidades de administración del espacio de trabajo.

Exportar datos de tu espacio de trabajo En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Seguridad. Haz clic en Importar y exportar datos. Haz clic en la pestaña Exportar. En función del tipo de exportación, elige qué incluirá.

• Para datos de mensajes y archivos: Haz clic en el menú desplegable debajo de Intervalo de fechas de exportación para seleccionar una opción y luego haz clic en Iniciar la exportación.

• Para un informe de auditoría de canales: Haz clic en Exportar debajo de Informe de auditoría de canales, selecciona los parámetros para los canales que quieras exportar y haz clic en Exportar. Te enviaremos un correo electrónico cuando tu archivo de exportación esté listo. Abre el correo y haz clic en Visita la página de exportación de tu espacio de trabajo. Para acceder al archivo ZIP, haz clic en Listo para descargar.

Cómo programar exportaciones de datos recurrentes Si se aprueba su solicitud para exportar datos de todos los canales y las conversaciones, los propietarios del espacio de trabajo pueden programar exportaciones de datos periódicas para que se realicen de forma semanal o mensual. Las exportaciones programadas incluirán datos de la frecuencia que elijas (por ejemplo, los informes semanales solo contendrán datos de la semana anterior). En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Seguridad. Haz clic en Importar y exportar datos. Selecciona Programar exportación y selecciona una frecuencia. Nota: Las exportaciones de datos de organizaciones de Enterprise no se pueden importar a otros espacios de trabajo. Los propietarios de la organización pueden contactar al equipo de Asistencia para solicitar acceso a las herramientas de exportación de datos de autoservicio (que deben solicitarse por separado). A continuación, se indican las opciones de exportación disponibles y los propietarios de la organización podrán utilizarlas una vez activadas: Exportación de datos personalizada

Elige qué datos exportar por tipo de conversación, miembro o espacio de trabajo específico, ya sea en formato JSON o de archivo de texto.

Elige qué datos exportar por tipo de conversación, miembro o espacio de trabajo específico, ya sea en formato JSON o de archivo de texto. Todos los canales y las conversaciones

Para fines de cumplimiento legal y regulatorio, exporta enlaces de archivos y mensajes de canales públicos, canales privados y mensajes directos en formato JSON.

Para fines de cumplimiento legal y regulatorio, exporta enlaces de archivos y mensajes de canales públicos, canales privados y mensajes directos en formato JSON. Auditoría de canales

Exporta una lista de canales y sus detalles en formato CSV para la planificación de la migración u otras necesidades de administración del espacio de trabajo. Nota: Para exportar datos de un canal específico, necesitarás que te asignen un rol personalizado o un permiso que incluya Administrar canales públicos al nivel de la organización o Administrar canales privados al nivel de la organización.

Exportar datos En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Seguridad y selecciona Exportaciones. Haz clic en Exportar, junto a la opción de exportación, y selecciona el alcance, los parámetros y el formato de la exportación, si corresponde. Haz clic en el botón para iniciar la exportación. Te enviaremos un correo electrónico cuando tu archivo de exportación esté listo. Abre el correo y haz clic en Visita la página de exportación de tu espacio de trabajo. Haz clic en la pestaña Descargas. Junto a tu exportación, haz clic en Descargar para acceder al archivo zip.



Solicitar exportar datos

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En los planes Gratuito y Pro, los propietarios de espacios de trabajo pueden enviar una solicitud de acceso a la exportación de datos de canales de Salesforce privados. En los planes Business+, los propietarios de espacios de trabajo pueden solicitar acceso a otros tipos de exportación. Las aplicaciones requieren aprobación del propietario principal del espacio de trabajo, de modo que nuestro equipo de Asistencia se comunicará por correo electrónico antes de llevar adelante la revisión de la aplicación. En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Seguridad. Haz clic en Importar y exportar datos. Haz clic en la pestaña Exportar. Al hacer clic en el enlace para enviar una solicitud, se abrirá el formulario de solicitud. Si tienes un plan Business+, selecciona el tipo de exportación para el que quieres solicitar acceso. Los propietarios de organizaciones pueden comunicarse con nuestro equipo de Asistencia para solicitar la exportación de datos de su organización.