La aplicación para computadora de Slack es la forma más fácil de utilizar Slack en Linux. Para comenzar, échale un vistazo a los pasos siguientes.

Nota: La versión de Slack para Linux se encuentra en fase beta. Aún estamos agregando funciones y realizando ajustes en la aplicación. 🐝



Paso 1: Descarga la aplicación de Slack

Por el momento, Slack es compatible con Ubuntu y RHEL.

Ubuntu RHEL Descargar la aplicación de la página de descargas de Slack Visita slack.com/downloads. Haz clic en Descargar .deb (64 bits) o Descargar .rpm (64 bits). Busca el archivo en tu carpeta de Descargas (su nombre comenzará con slack-desktop). Haz doble clic en el archivo para abrir Slack en el Ubuntu Software Center. Haz clic en Instalar. Es posible que tengas que escribir la contraseña que usas para iniciar sesión en Ubuntu. Para iniciar la aplicación, busca Slack en tu computadora y haz clic en su ícono. Instalar Slack desde la línea de comandos con snap sudo snap install slack Descargar la aplicación de la página de descargas de Slack Visita slack.com/downloads. Haz clic en Descargar .rpm (64 bits). Haz clic en Guardar archivo y después en Aceptar. Abre el terminal. Ejecuta los siguientes comandos en el terminal:

sudo yum -y install Nota: Asegúrate de que tu sistema esté registrado en el Administrador de suscripciones de Red Hat. Instalar Slack desde la línea de comandos con snap sudo snap install slack Nota: Asegúrate de haber instalado snapd.

Consejo: No recomendamos tener instalados .snap y otros paquetes de Linux al mismo tiempo.



Paso 2: Inicia sesión en tu espacio de trabajo

Una vez que hayas instalado la aplicación de Slack, podrás iniciar sesión en un espacio de trabajo del que ya seas miembro, unirte a un espacio de trabajo o crear uno.



Actualizar Slack

Actualiza Slack ingresando la siguiente línea de comandos:

Ubuntu RHEL sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade slack-desktop sudo yum upgrade

Nota: El método apt-key para administrar claves de repositorio quedará obsoleto con el lanzamiento de Debian 12 y Ubuntu 24.04. Asegúrate de que los scripts de las tareas cron estén actualizados antes de abril de 2024 para seguir recibiendo actualizaciones a través de dichas tareas. Los scripts que admiten el método no obsoleto se incluyen en Slack 4.35.121 y versiones posteriores.