Establecer un horario predeterminado en modo No molestar
Establecer un horario predeterminado en modo No molestar
Al fijar un horario predeterminado en el modo No molestar para un espacio de trabajo o una organización Enterprise, Slack no enviará ninguna notificación a las computadoras o los dispositivos móviles de los miembros. La configuración de un horario predeterminado en el modo No molestar afectará a todos los miembros de un espacio de trabajo o una organización, a menos que configuren su propio horario en el modo No molestar.
Cómo agregar un horario predeterminado para el modo No molestar
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Así es como los propietarios y los administradores de espacios de trabajo pueden establecer un horario predeterminado en el modo No molestar:
En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Ajustes.
Haz clic en Expandir junto a No molestar.
Selecciona el horario en el que deseas que no se envíen notificaciones a los miembros.
Haz clic en Guardar.
A nivel de la organización
Los propietarios y administradores de la organización pueden agregar una política a nivel de la organización para configurar horarios en el modo No molestar para todos los espacios de trabajo de una organización:
En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
Haz clic en Ajustes en la columna izquierda. Luego, haz clic en Políticas de la organización.
Junto a Cuándo pausar las notificaciones, haz clic en Agregar política.
Marca la casilla situada junto a Desactivar las notificaciones durante horas específicas y selecciona el horario predeterminado durante el cual los miembros no recibirán ninguna notificación.
Haz clic en Guardar política.
A nivel del espacio de trabajo
Así es como los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden establecer un horario predeterminado para el modo No molestar:
Haz clic en el nombre de tu organización dentro de la barra lateral.
Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo. (Si administras más de un espacio de trabajo, elige uno del menú desplegable).
Desplázate hasta No molestar y haz clic en Expandir.
Selecciona el horario en el que deseas que no se envíen notificaciones a los miembros.
Haz clic en Guardar.
Nota: Puedes configurar un horario predeterminado para el modo No molestar; los miembros pueden cambiar su horario, configurar un horario para el modo No molestar o desactivar el modo No molestar.
¿Quién puede usar esta función?
Los propietariosoadministradores de espacios de trabajo y los propietariosoadministradores de organizaciones