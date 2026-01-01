Los perfiles de Atlas de Slack proporcionan una vista más profunda y completa de los compañeros/as con los que interactúas cada día. Sigue leyendo para descubrir cómo configurar y administrar perfiles con Atlas de Slack.



Lo que puedes hacer

Sincronizar los campos de perfil con tu proveedor de identidad (IDP) para rellenarlos automáticamente.

Agregar y administrar campos de perfil personalizados para adaptarlos a tus necesidades.

Crear un organigrama para que los miembros obtengan fácilmente información sobre la jerarquía de responsabilidades de tu organización.

Nota: Atlas de Slack está disponible como complemento para los clientes que estén en el plan Business+. Contacta a nuestro equipo de ventas para obtener más información.



Rellenar campos de perfil

Con Atlas de Slack, puedes elegir entre tres métodos para actualizar los campos de tu perfil:

Nota: Cuando asignas un campo de perfil mediante el uso de SCIM o de la API web, los miembros no pueden editar ese campo de forma manual.



Campos de perfil y módulos personalizados

Los perfiles de Atlas de Slack están formados por grupos de campos de perfil, que se denominan módulos. Al crear un campo de perfil, puedes elegir entre un repertorio de tipos de datos estándar, como texto corto o fecha. Además de los tipos de datos estándar de los perfiles de Slack, Atlas de Slack ofrece dos opciones adicionales:

El texto largo ofrece hasta 5000 caracteres de entrada de texto para campos de formulario grandes, como la sección detallada «Sobre mí».

ofrece hasta 5000 caracteres de entrada de texto para campos de formulario grandes, como la sección detallada «Sobre mí». Las etiquetas inteligentes admiten los campos de perfil con varios valores, como competencias lingüísticas o certificaciones de formación.

Crear campos de perfil y módulos

Plan Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden crear campos de perfil o módulos personalizados para todos los miembros del espacio de trabajo. En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Haz clic en Ajustes del espacio de trabajo. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Perfiles de Atlas. Haz clic en Agregar personas o Agregar elemento de datos en la parte inferior de la sección y sigue las instrucciones para crear un campo personalizado. Para crear un módulo nuevo, elige Agregar módulo nuevo y, luego, introduce un nombre y selecciona Crear. Haz clic en Publicar cambios. Los propietarios y administradores de organizaciones pueden crear campos de perfil o módulos personalizados para todos los miembros de su organización. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la parte superior izquierda.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Perfiles de Atlas. Haz clic en Agregar personas o Agregar elemento de datos en la parte inferior de la sección y sigue las instrucciones para crear un campo personalizado. Para crear un módulo nuevo, elige Agregar módulo nuevo y, luego, introduce un nombre y selecciona Crear. Haz clic en Publicar cambios.

Nota: Los campos y módulos personalizados se mostrarán en los perfiles de tus miembros en el orden en que los agregues.



Configurar tu organigrama de Atlas de Slack

Plan Business+ Planes Enterprise Los organigramas te permiten explorar la jerarquía de responsabilidades de tu organización. Los organigramas se rellenan automáticamente al actualizar el campo managerId mediante la API de SCIM. El campo managerId puede rellenarse con el ID de usuario de un miembro, su dirección de correo electrónico principal o su nombre de usuario de Slack. Perfiles de solo lectura Los perfiles de solo lectura ofrecen una forma de incorporar a Slack Atlas a los empleados que no utilizan Slack. De este modo, se obtiene una visión completa de la estructura organizativa de la empresa. Las personas con perfiles de solo lectura aparecerán en tu organigrama, pero no tendrán acceso a las funciones principales de Slack. Los perfiles de solo lectura se crean al agregar [[profile-only]] al valor en el campo userType mediante la API de SCIM. Los organigramas te permiten explorar la jerarquía de responsabilidades de tu organización. Los organigramas se rellenan automáticamente al actualizar el campo managerId mediante SCIM o la API web. El campo managerId puede rellenarse con el ID de usuario de un miembro, su dirección de correo electrónico principal o su nombre de usuario de Slack. Perfiles de solo lectura Los perfiles de solo lectura ofrecen una forma de incorporar a Slack Atlas a los empleados que no utilizan Slack. De este modo, se obtiene una visión completa de la estructura organizativa de la empresa. Las personas con perfiles de solo lectura aparecerán en tu organigrama, pero no tendrán acceso a las funciones principales de Slack. Los perfiles de solo lectura se crean al agregar [[profile-only]] al valor en el campo userType mediante la API de SCIM.

Activar o desactivar tu organigrama Los propietarios y administradores de organizaciones con planes Enterprise pueden habilitar o deshabilitar la función de organigrama en su organización. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, en la parte superior izquierda.

Selecciona Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Ajustes en la barra lateral izquierda y, después, selecciona Configuración de la organización. Junto a Organigrama, selecciona Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Activar organigrama y, luego, haz clic en Guardar.

Nota: Los miembros solo pueden ocupar una posición en el organigrama.