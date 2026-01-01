Los flujos de trabajo te permiten automatizar prácticamente cualquier tarea o proceso en tu espacio de trabajo de Slack. Puedes compartir los flujos de trabajo con otras personas y hacer copias para reutilizar o personalizar para tu equipo.

Consejo: Para permitir que otra persona realice cambios en un flujo de trabajo que has creado, agrégala como administrador del flujo de trabajo.



Compartir un flujo de trabajo

Si encuentras un flujo de trabajo cuyo uso beneficiaría a otros miembros de tu espacio de trabajo, sigue los pasos que se indican a continuación para compartirlo:

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, busca el flujo de trabajo que quieres compartir y haz clic en el ícono de tres puntos que aparece junto a él. Selecciona Reenviar flujo de trabajo. Busca y selecciona un canal o una persona y haz clic en Reenviar. Si el flujo de trabajo se inicia con un enlace, puedes hacer clic en Copiar enlace y pegarlo en un mensaje en cualquier lugar de Slack.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.



Copiar un flujo de trabajo

En lugar de empezar desde cero, puedes hacer una copia de un flujo de trabajo que haya creado otro miembro de tu espacio de trabajo y modificar los pasos para adaptarlo a tus necesidades.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, busca el flujo de trabajo que quieres copiar y haz clic en el ícono de tres puntos que aparece junto a él. Selecciona Duplicar flujo de trabajo. Ingresa un nuevo título para el flujo de trabajo y haz clic en Copiar. El flujo de trabajo se abrirá en el Generador de flujos de trabajo. Haz clic en Finalizar, revisa la información del flujo de trabajo y haz clic en Publicar.

Nota: Si no ves la opción para copiar un flujo de trabajo, es posible que el creador haya restringido este permiso.