Como propietario o administrador, puedes volver a activar la cuenta de un miembro en cualquier momento. Sigue los pasos a continuación para restaurar el acceso desactivado de un miembro a un espacio de trabajo u organización de Enterprise.
Vuelve a activar una cuenta
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En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajodel menú y haz clic en Personas.
Haz clic en elícono de tres puntosjunto a la cuenta que quieres volver a activar.
Haz clic en Activar cuenta.
El miembro reactivado podrá iniciar sesión en el espacio de trabajo inmediatamente. Tendrá acceso a todos los mensajes que envió antes de que se desactivara su cuenta, pero no se volverá a agregar a los canales en que estaba.
Los miembros que se desactivaron en el ámbito de la organización deben ser reactivados por un propietario o administrador de la organización antes de que puedan volver a unirse a un espacio de trabajo. El propietario o el administrador de un espacio de trabajo puede volver a admitir a los miembros con cuentas activas dentro de una organización a un espacio de trabajo.
A nivel de la organización
Los propietarios y administradores de la organización pueden volver a activar a cualquier miembro que se haya desactivado a nivel de la organización:
En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
Selecciona Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros.
Selecciona Ver miembros desactivados en la esquina superior derecha.
Marca la casilla junto a los miembros que quieras reactivar.
Haz clic en Invitado monocanal, Invitado multicanal, Miembro de primera línea o Miembro para seleccionar un rol y volver a activar los miembros seleccionados.
Los propietarios y administradores de un espacio de trabajo pueden volver a admitir a los miembros que se hayan quitado de su espacio de trabajo, siempre que sus cuentas sigan estando activas en la organización. Aquí te explicamos cómo hacerlo:
En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Administrar miembros.
Haz clic en la opción Filtros, situada junto a la barra de búsqueda de la derecha y, luego, selecciona Miembros quitados de este espacio de trabajo.
Haz clic en el ícono de tres puntosjunto al miembro que quieres volver a admitir.
Haz clic en Agregar al espacio de trabajo.
Los miembros readmitidos pueden iniciar sesión de inmediato en el espacio de trabajo. Tendrá acceso a todos los mensajes que envió antes de que se desactivara su cuenta, pero no se volverá a agregar a los canales en que estaba.
¿Quién puede usar esta función?
Los propietarios/administradoresde espacios de trabajo o los propietarios/administradores de organizaciones