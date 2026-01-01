Planes Gratuito, Pro y Business+

Planes Enterprise

El miembro reactivado podrá iniciar sesión en el espacio de trabajo inmediatamente. Tendrá acceso a todos los mensajes que envió antes de que se desactivara su cuenta, pero no se volverá a agregar a los canales en que estaba.

Los miembros que se desactivaron en el ámbito de la organización deben ser reactivados por un propietario o administrador de la organización antes de que puedan volver a unirse a un espacio de trabajo. El propietario o el administrador de un espacio de trabajo puede volver a admitir a los miembros con cuentas activas dentro de una organización a un espacio de trabajo.

A nivel de la organización

Los propietarios y administradores de la organización pueden volver a activar a cualquier miembro que se haya desactivado a nivel de la organización:

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros. Selecciona Ver miembros desactivados en la esquina superior derecha. Marca la casilla junto a los miembros que quieras reactivar. Haz clic en Invitado monocanal, Invitado multicanal, Miembro de primera línea o Miembro para seleccionar un rol y volver a activar los miembros seleccionados.



Los miembros reactivados pueden descubrir los espacios de trabajo de la organización y unirse a ellos. Los propietarios de la organización también pueden agregar a los miembros reactivados a espacios de trabajo manualmente o través de un proveedor de identidad.



A nivel del espacio de trabajo

Los propietarios y administradores de un espacio de trabajo pueden volver a admitir a los miembros que se hayan quitado de su espacio de trabajo, siempre que sus cuentas sigan estando activas en la organización. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Administrar miembros . Haz clic en la opción Filtros, situada junto a la barra de búsqueda de la derecha y, luego, selecciona Miembros quitados de este espacio de trabajo. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro que quieres volver a admitir. Haz clic en Agregar al espacio de trabajo.



Los miembros readmitidos pueden iniciar sesión de inmediato en el espacio de trabajo. Tendrá acceso a todos los mensajes que envió antes de que se desactivara su cuenta, pero no se volverá a agregar a los canales en que estaba.