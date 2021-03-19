TurnShift Shift Scheduling

Règle de conservation des données
We retain data in accordance with GDPR. All data which is described in "Data storage policy" will be stored until the user requests TurnShift to remove it. We also remove any data associated with inactive accounts that uninstalled the TurnShift slack application from their workspaces.
Règles d’archivage et de suppression des données
You can request for your data to be removed by sending an email to support@turnshift.app.
Règle de stockage des données
Here's the data we store from your Slack workspace:
- user real name, first name, email, avatar url, and time zone
- workspace name, avatar url
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Data is stored in an RDS (PostgreSQL) server in us-east-1 region of AWS. This is the only place where your data is stored.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Vercel
L’application/le service a des sous-processeurs
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