Calend Meet

Règle de conservation des données
Data will be stored under user id, will be deleted if user is inactive for more than 6 months.
Règles d’archivage et de suppression des données
We run a scheduler every 6 months. The scheduler would identify and remove inactive user data.
Also, users have an option to delete data from the UI. Users can mail us (support@ulgebra.com) for data removal.
Règle de stockage des données
Ulgebra will store auth tokens and user identity information for Ulgebra Account. Ulgebra will not store messages or third party data in this case Calendly or Slack messages. Data is secured with Firebase security rules.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Google Firebase and its services
Société chargée de l’hébergement des données
Google Firebase
L’application/le service a des sous-processeurs
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