Règle de conservation des données
12 months after the agreement is terminated.
Règles d’archivage et de suppression des données
Dashboard screenshots will be automatically deleted after a year, or upon request (in accordance with GDPR).
Règle de stockage des données
Screenshots of your dashboards will be stored in AWS's S3 cloud hosting service, which stores copies across multiple regions of the world for data redundancy. Any other metadata held by Geckoboard will be stored in accordance with our Data Processing Agreement.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no