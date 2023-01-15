Règle de conservation des données
Customer content is deleted 30 days following termination of a subscription.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is not archived by Decision Tracker unless expressly requested by the customer. Rolling backups are kept for 90 days by the cloud service provider. Data is removed from Decision Tracker's systems, including all content, content metadata, access tokens, usernames, and personally identifiable information when the subscription terminates or after requested by the customer.
Règle de stockage des données
Decision Tracker uses industry standard technical and organisational measures to secure information it stores. The exact data stored is outlined in the privacy policy: https://decisiontrackerbot.com/privacy
Société chargée de l’hébergement des données
Cloudflare
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no