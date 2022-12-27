Tenable Cloud Security

Règle de conservation des données
Data will remain as long the tenant is active. Ermetic will delete any customer data within 72 hours upon request or upon termination or expiration of the agreement
Règles d’archivage et de suppression des données
Ermetic will delete any customer configuration data within 72 hours upon request or upon termination or expiration of the agreement
Règle de stockage des données
We use AWS for data storage and backups and rely on AWS Snapshot capabilities. Data is end-to-end encrypted with AES-256. Please review our documentation for additional details
Site(s) de centre de données
États-Unis, Allemagne, Canada, République de Corée
Détails sur l’hébergement des données
We have 4 data centers. They are located in Canada, the US, Korea and Germany. The site you sign up on determines where your data is stored. It is never transferred to other data centers.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no