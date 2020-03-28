ActRecipeBot

Règle de conservation des données
ActRecipeは、お客様の機密データおよびトランザクションデータを必要な範囲において保持します。全てのデータや通信は暗号化されており、機密性は担保されております。
Règles d’archivage et de suppression des données
テンポラリデータは最大90日、バックアップデータは最大30日、それぞれ暗号化して保持されます。いずれも日数が超過した場合は自動的に削除されます。
Règle de stockage des données
テンポラリデータは最大90日、バックアップデータは最大30日、それぞれ暗号化して保持されます。いずれも日数が超過した場合は自動的に削除されます。
Site(s) de centre de données
Japon
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no