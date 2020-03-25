Draw the Short Straw

Règle de conservation des données
Data used for the operation of the application is retained in-memory on the server for 30 minutes and then deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
No data is permanently stored or archived.
Règle de stockage des données
Data used for the operation of the application is retained in-memory on the server for 30 minutes and then deleted.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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