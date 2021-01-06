Règle de conservation des données
Customer data is retained for as long as their BuildPulse subscription is active.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon customer deletion, BuildPulse deletes customer data from our production environments within 24 hours and backups are deleted within 21 days.
Règle de stockage des données
Customer data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability.
L’application/le service a des sous-processeurs
no