Règle de conservation des données
CodeSubmit retains customer data in accordance to GDRP as outlined in our terms of service. All candidate data is subject to an automated 6-month deletion policy that can be toggled off in account settings.
Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
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Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Amazon Web Services Frankfurt Data Region
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services Frankfurt Data Region
L’application/le service a des sous-processeurs
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