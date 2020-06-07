Règle de conservation des données
弊社アプリケーション「eclect Zendesk Integration for Slack」は、eclect, Inc. によって開発されています。私たちはお客様のプライバシーを保護し、データを責任を持って取り扱うことをお約束します。本ポリシーは、当社がどのようにデータを収集、利用、保存、廃棄するかを示しています。
1. 収集するデータとその目的:
本アプリケーションは主に Slack と Zendesk の間のミドルウェアサーバーとして機能します。「eclect Zendesk Integration for Slack」のシームレスな統合と機能提供のために、以下の種類のデータを収集します。
- Slack ユーザー ID: アプリを操作するユーザーを識別し、そのアクションを Zendesk チケットに関連付けるため。
- Slack チャンネル ID: 特定の Slack チャンネル内で Zendesk チケットを作成・リンクするため。
- メッセージ内容（チケット作成に利用された場合のみ）: ユーザーが明示的に選択した Slack メッセージが Zendesk チケットとして作成される場合、その特定のメッセージ内容と添付ファイルが Zendesk に送信されます。
- eclect（当社）はお客様の顧客データを保存しません。本アプリはデータの伝送経路として機能し、最終的なデータの永続的保存先はお客様の Zendesk インスタンスとなります。
2. データ保存とセキュリティ:
「eclect Zendesk Integration for Slack」によって処理されるすべてのデータは、堅牢なセキュリティ対策の下で取り扱われます。ミドルウェアサーバーは Slack と Zendesk 間のデータを一時的に処理します。
- 一時処理: データは Zendesk への転送に必要な期間のみ、メモリ上または一時的にバッファリングされます。
- 実行ログ: ミドルウェアサーバー上に最小限の実行ログを保持します。これにはリクエストのタイムスタンプ、匿名化されたユーザー ID（可能な場合）、API 呼び出しのステータスなど運用監視とトラブルシューティングに必要な基本情報が含まれます。機密データやメッセージ内容は含まれません。
- 転送時の暗号化: Slack と当社サーバー間、さらに当社サーバーから Zendesk へのデータ転送は、TLS 1.2 以上を用いて暗号化され、安全な通信を確保しています。
3. データ保持期間:
eclect は顧客データを永続的に保存しないため、本ポリシーはミドルウェアによる一時データ処理および最小限の実行ログを対象とします。
- 処理済みデータ: Zendesk チケット作成のためにミドルウェアを経由したデータはサーバーに永続的には保存されません。Zendesk への転送が完了した時点で、アプリケーション内には保持されません。
- 実行ログ: 上記の最小限の実行ログは最大 3 ヶ月（90 日間）保持され、その後自動的かつ安全に削除されます。この保持期間はあくまで運用監視およびトラブルシューティングの目的に限られます。
- 最終保存先: チケット作成に使用された Slack データは、最終的に Zendesk チケットとして Zendesk インスタンスに保存されます。保持ポリシーは Zendesk のデータ保持ポリシーに従います。
4. ユーザーの権利とデータ削除要求:
当アプリは顧客データを永続的に保存しないため、データアクセス、修正、削除に関するリクエストは、最終的にデータが存在する Zendesk インスタンスに対して行う必要があります。
Règles d’archivage et de suppression des données
弊社アプリ「eclect Zendesk Integration for Slack」は、主に Slack と Zendesk の間でデータをやり取りするためのものです。そのため、チケットとして変換された Slack メッセージデータの最終的なアーカイブや削除は、お客様の組織における Zendesk のデータ管理ポリシーに従います。
- Zendesk を一次データストアとして利用: Slack メッセージ内容が Zendesk チケットとして転送されると、Zendesk のデータ保持、アーカイブ、削除ポリシーが適用されます。お客様の組織は Zendesk 内のデータ管理者として、Zendesk アカウントでこれらのポリシーを設定・管理します。保持期間、アーカイブ、削除のタイミングなどの詳細は、Zendesk の管理設定および公式ドキュメントをご参照ください。
- Eclect のミドルウェアサーバーログ: データ保持ポリシーで述べたように、eclect のミドルウェアサーバーは運用監視・トラブルシューティングのために最小限の実行ログを保持します。これらには機密顧客データやメッセージ内容は含まれず、最大 3 ヶ月（90 日間）で自動的に安全に削除されます。それ以上のアーカイブは行いません。
本アプリは安全なデータ伝送経路として機能しますが、Slack データ（Zendesk チケット化されたもの）の長期管理および最終的な削除は Zendesk が担い、お客様の管理下にあります。
Règle de stockage des données
弊社アプリ「eclect Zendesk Integration for Slack」は、Slack と Zendesk の間でデータを安全に転送する役割を担います。したがって、Slack データ（Zendesk チケット化後）の一次的な保存場所や保存ポリシーは Zendesk のデータストレージポリシーに従います。
- Zendesk を一次データストアとして利用: Slack メッセージ内容が Zendesk チケットとして転送・変換されると、Zendesk インスタンス上に保存されます。お客様の組織は Zendesk アカウント内のデータ管理者として、Zendesk の堅牢なデータ保存、セキュリティ、コンプライアンスの枠組みに従って管理します。Zendesk のデータセンターや暗号化方法、セキュリティ認証に関する詳細は Zendesk の公式ドキュメントをご参照ください。
- Eclect が保存するデータ（接続情報）: 当社は顧客データやメッセージ内容を保存しません。永続的に保存するのは、Slack ワークスペースと Zendesk インスタンスを安全に連携させるために必要な接続パラメータや認証情報（API キー、アクセストークン、設定情報など）のみです。
接続情報は最高水準のセキュリティで保護されます:
- 暗号化保存: すべての接続情報は業界標準の暗号化プロトコルにより暗号化され保存されます。
- 安全な保存場所: AWS Parameter Store のような安全なマネージドサービスを利用して保存しています。
- 厳格なアクセス制御: 原則最小権限に基づき、アクセスは必要最小限の認可された担当者に制限されています。多要素認証を用いた厳格なアクセス管理を実施し、定期的に監査も行っています。
Zendesk が実際の顧客・チケットデータを保存・管理する一方で、Eclect は統合を安全かつ円滑に機能させるための接続情報を保護・管理します。
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no