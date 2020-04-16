Super Poll - Anonymous Polls

You can start trialing Super Poll for a week, no credit card and no strings attached!Pricing: https://superpoll.xyz/#pricingSuper Poll empowers everyone to have their say in all sorts of decisions from the trivial to the substantial.Features include: -Create native polls through a clean promptNo more typing everything out and getting some syntax wrong. Simply fill in an in-app form.-Anonymizing poll startersWe've all had a "no stupid questions" moment-Anonymize poll votersAnonymity promotes and provides incentives for everyone to participate and input their honest thoughts.-Allow users to vote for more than 1 optionSometimes the answer isn't just this or that. This will come in handy for those cases./superpoll to start creating polls.
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Règles d’archivage et de suppression des données
Data will be removed upon emailing superpoll@gmail.com and asking.
Règle de stockage des données
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L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
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Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
superpollxyz@gmail.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)