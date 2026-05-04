Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Sentry retains event data for 90 days by default, regardless of plan. We remove individual events after 90 days, and we remove aggregate issues after 90 days of inactivity. All event data and most metadata is eradicated from the service and from the server without additional archiving in order to prevent the threat of intrusion.

Règles d’archivage et de suppression des données All customer data stored on Sentry servers is eradicated upon a customer’s termination of service and deletion of account after a 24-hour waiting period to prevent accidental cancellation. Data can also be deleted upon request and via Sentry’s REST API and UI.

Règle de stockage des données N/A

Détails sur l’hébergement des données Cloud

Société chargée de l’hébergement des données Google Cloud

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://sentry.io/legal/dpa/1.0.0/#subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Claude and Gemini models through GCP's Vertex AI

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Sentry retains LLM related data for 30 days. We store user's prompt, and our response, and various metadata when LLM is used. After 30 days, this data is completely deleted.

Politique de confidentialité des données du LLM Sentry's data is logically isolated at the application layer. Each LLM request contains only the requesting customer's data, and responses are returned exclusively to that customer.