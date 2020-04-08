PeopleCues

Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
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Prend en charge le langage SAML
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Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
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Contact pour les questions de sécurité
security@xto10x.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
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Nécessite des autorisations/connexions tierces
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Services tiers utilisés par cette application
Google Analytics and AWS.
Utilise la rotation de jeton
no