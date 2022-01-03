Noora is a product feedback tool that helps you build better products using feedback from your customers. You can easily gather feedback, suggestions and ideas, as well as allow your users to vote and comment on feature ideas.By setting a status on feature requests from users, Noora will also automatically build a product roadmap - helping keep your users in the loop with what's coming up next.With the Noora app for Slack, you get instant notifications when new posts, comments and votes occur. This helps you stay on top of incoming product feedback from customers.
Noora pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Noora will retain customer data in accordance with GDPR.
Règles d’archivage et de suppression des données
Noora will remove customer data in accordance with GDPR.
Règle de stockage des données
All of our data is securely stored within the EU using MongoDB Cloud Atlas.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
When someone contacts Noora AB and wishes to have their data deleted, we will endeavour to carry out this request in full within 10 working days.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Google
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
support@noorahq.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)