Date du dernier test d'intrusion
2022-05-27
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
contact@flyle.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
Spring Boot, Vue, Stripe, Jira, Zendesk,Salesforce
Utilise la rotation de jeton
no