This app is for developers. It improves the development environment conveniently by linking with the chrome extension. Capture and edit web pages and send them directly to Slack. You can easily send the debugging contents of the web page under development to team members.Already have the chrome extension installed? Click here to the chrome web store. To learn more about RQ-Report for Slack, visit our Guide.
RQ Report pourra voir :
RQ Report pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
We are the sole owners of the information collected on this site. We will not sell or rent this information to anyone.
Règles d’archivage et de suppression des données
We do not store any data.
Règle de stockage des données
We do not store any data.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
We do not store any data.
Conforme à la loi HIPAA
yes
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
shock@docs.kr
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)