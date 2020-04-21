Règle de conservation des données
We store your personal information for as long as needed, or permitted, based on the reason why we obtained it (consistent with applicable laws). For The New York Times Slack app, we may store aggregate data up to four years. For more details, please visit our privacy policy.
Règles d’archivage et de suppression des données
Once data from The New York Times Slack app passes a four year retention period threshold, we remove it from our servers. For more details, please visit our privacy policy.
Règle de stockage des données
We protect your personal information with a series of organizational, technological and physical safeguards. For more details, please visit our privacy policy.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs