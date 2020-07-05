Règle de conservation des données
Sonic Trio will not store user data. User data will be stored by customers who have paid for services with the payment provider. They will be stored following PCI & GDPR compliance.
Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
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Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
The Slack access token is encrypted at rest and stored in AWS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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