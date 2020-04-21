Osmos es una plataforma, un servicio y un ecosistema que te ayudará a fortalecer la relación con tus colaboradores, moviendo tu compañía al éxito a través de tecnología pensada para ti. Puedes configurar la app para recibir en tu Slack las notificaciones.
Osmos pourra voir :
Osmos pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.