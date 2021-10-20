Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
TRACK RECORDS will retain Customer Data forever unless customer asks to delete.
Règles d’archivage et de suppression des données
TRACK RECORDS will remove Customer Data upon customer's request.
If you wish to request deletion of your personal data, please contact us by visiting this page https://bit.ly/2WrrCm2.
Règle de stockage des données
TRACK RECORDS will store Customer Data in Database securely using tls and data encryption.
Site(s) de centre de données
Japon
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
When customer requests for TRACK RECORDS to delete personal data, we delete it manualy.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
contact@trackrecords.co.jp
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)