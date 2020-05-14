Sonrai Tickets

Règle de conservation des données
Sonrai has well-defined data retention policies and procedures. Sonrai data retention policy can differ from one customer to another as negotiated as part of the customer's contract.
Règles d’archivage et de suppression des données
Sonrai has well-defined data archival/removal policies and procedures. Sonrai archival/removal procedures define what data needs to be removed for any approved data removal request.
Règle de stockage des données
Sonrai has well-defined data retention policies and procedures. Sonrai data retention policy can differ from one customer to another as negotiated as part of the customer's contract.
L’application/le service a des sous-processeurs
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