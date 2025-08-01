Règle de conservation des données
Maze will retain Customer Data in accordance with the EU General Data Protection Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (“GDPR”).
Règles d’archivage et de suppression des données
Maze will remove Customer Data in accordance with the EU General Data Protection Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (“GDPR”).
Règle de stockage des données
Maze will store Customer Data in accordance with the EU General Data Protection Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (“GDPR”).
Site(s) de centre de données
États-Unis
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAi,Anthropic
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
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Politique de confidentialité des données du LLM
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Politique de résidence des données des LLM
No data used for training