Règle de conservation des données
Upon usage of any deletion feature (including customer use of this feature at contract termination) data is hard deleted from the database immediately. There is no retention of data with Mokshatrim Technologies LLP.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customers can contact us anytime at hello@trytank.io to request immediate removal of their data. Customer data will be completely erased within 7 days.
Règle de stockage des données
Customer data is securely stored in our database and protected according to security best practices.
Société chargée de l’hébergement des données
Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
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