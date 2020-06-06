Règle de conservation des données
Your privacy and the security of your data is our top concern. Jira reminders can remove data on customer requests. Customers can make a request by emailing to support@jirareminders.com
Règles d’archivage et de suppression des données
Jira reminders can remove data on customer requests. Customers can make a request by emailing to support@jirareminders.com
Règle de stockage des données
All Customer data is encrypted in transit and at rest and stored in multiple locations at our hosting provider’s data centers to ensure availability and data redundancy.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud storage
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no