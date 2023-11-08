Règle de conservation des données
The default retention setting for Customer Data is to keep everything for as long as the app is not uninstalled. As soon as the app is uninstalled, the data is deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon customer deletion, Freshworks deletes customer data from our production environments within 24 hours, and backups are deleted in 7 days.
Règle de stockage des données
Customer Data is stored at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. Customer Data and our source code are automatically backed up nightly. The Operations team is alerted in case of a failure with this system.
Site(s) de centre de données
Australie, Inde, États-Unis, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Storage
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs