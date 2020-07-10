Règle de conservation des données
We only retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service.
Règles d’archivage et de suppression des données
You may request your data be deleted at any time by contacting today@shipton.io
Règle de stockage des données
What data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.
Site(s) de centre de données
Canada
Détails sur l’hébergement des données
n/a
Société chargée de l’hébergement des données
Web Hosting Canada
L’application/le service a des sous-processeurs
no