Teamdeck for Slack utilizes the messaging capabilities of Slack to bring the most important information from your Teamdeck organization to your selected Slack channels. Features include: - Receive instant notifications about bookings, timesheets, and vacation request - Receive weekly resource availability summary - Receive daily bookings status notifications - Receive notifications about people on vacation and pending vacation requests - Receive daily timesheet reminders to people who haven’t added their time entries for the day - Fill the timesheets directly from slack with the ‘add time entry’ button on the notifications - Request a vacation directly from Slack using Request Vacation Slack Shortcut - Check availability of the team using Available Resources Slack Shortcut
Teamdeck for Slack pourra voir :
Teamdeck for Slack pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
When someone requests for Teamdeck to delete personal data, our support team will guide on how to do that directly using the Teamdeck web application by removing the organization from Teamdeck. Additionally, we can perform that procedure on our end.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
contact@teamdeck.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)