Règle de conservation des données
Customer data is stored for as long as the engagement or contract is active, or for the period of time defined in each customer’s master services agreement. Customers can submit a data deletion request for all or some of the data stored and processed within the Production environment and used for delivering DoControl’s services. In case the customer decided to leave and close his account, DoControl will accept requests for restore/download all customer data within a 35 days retention. Requests for data deletion should be filed by the following channels: 1. support@docontrol.io 2. Intercom An approval should be obtained from customers in case confidential data is intended to be retained beyond its retention period. Such information will be tagged accordingly by DoControl. https://www.docontrol.io/privacy
Règles d’archivage et de suppression des données
All data has backups for 35 days. Customer data is stored for as long as the engagement or contract is active, or for the period of time defined in each customer’s master services agreement.
Règle de stockage des données
All storages is encrypted at rest using AWS KMS and backup for 35 days.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
AWS
Société chargée de l’hébergement des données
aws
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
We use an internally hosted LLM for research purposes. It’s not trained or stores any data.
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
No data is saved
Politique de confidentialité des données du LLM
N/A
Politique de résidence des données des LLM
N/A