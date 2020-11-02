Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
team@kolo.team
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
Paddle for billing processing, Mailgun for transporting emails from the contact form to our Support Team, Google Analytics for anonymous usage data (website only).
Utilise la rotation de jeton
no