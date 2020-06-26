Règle de conservation des données
Clink will retain Customer Data in accordance with a Customer’s instructions, including any applicable terms in the Customer Agreement and the Customer’s use of Services functionality, and as required by applicable law. Depending on the Services subscription, the Customer may be able to customise their retention settings and apply those customised settings at the organisation level, project level or other level.
Règles d’archivage et de suppression des données
Clink after 35 days will remove the data logs and the data archives are kept for a period of 6 months as per local government policies.
Règle de stockage des données
Clink data is stored on Azure cloud data centers and in compliance with GDPR norms for data storage. All private data is encrypted as per standard security best practices.
Site(s) de centre de données
Singapour
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
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