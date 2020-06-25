Règle de conservation des données
HexowatchBot will retain customer data in accordance with privacy policy.
Règles d’archivage et de suppression des données
HexowatchBot will remove customer data in accordance with privacy policy.
Règle de stockage des données
HexowatchBot will store customer data in accordance with privacy policy.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Singapour, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Google Cloud Platform
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
no