Date du dernier test d'intrusion
2025-01-20
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
SAML 2.0
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@momentum.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
Salesforce, Asana, Zendesk, Jira and many other integrations. All these can be configured by the user depending on what integrations the user wishes to bring to Momentum workflow engine although they are not mandatory for the app to work.
Utilise la rotation de jeton
no