Règle de conservation des données
Typelane stores your personal data as long as necessary to perform its services.
Règles d’archivage et de suppression des données
You have the right to request access and further information concerning the processing of your personal data, or request that we correct, rectify, complete, erase or restrict the processing of your personal data.
Règle de stockage des données
Data stored in Google Cloud Platform is encrypted at the storage level using either AES256 or AES128. All sensitive communication between the client and server is SSL encrypted.
Site(s) de centre de données
Finlande
Détails sur l’hébergement des données
Data is stored with Google Cloud.
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs