Typelane enables HR, IT and managers to automate and standardise their onboarding processes! Have months worth of messaging, task delegation and information gathering taken care of with a few clicks. Typelane allows you to reuse your onboarding process for each new hire. - Personalised messages with template tags

- Assign onboarding roles as recipients

- Automated task delegation

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