Règle de conservation des données
Alvis Science, Inc. will retain Customer Data until a team or user revokes a token, a team uninstalls an app, or a user requests the deletion of data. Prior to any such event, only data that is critical to application function is retained.
Règles d’archivage et de suppression des données
Alvis Science, Inc. will remove Customer Data in accordance with a user's request for deletion, when a team uninstalls an app, or when a user or team revokes a token. Logs older than 30 days are automatically deleted.
Règle de stockage des données
Alvis Science, Inc. will store Customer Data in accordance with our security standards. All Customer Data is encrypted at rest.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
We host data on Amazon Cloud AWS.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no