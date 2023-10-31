Foqal Agent

Règle de conservation des données
We retain your information (conversation history, user names, emails, etc) until
you close your account or request us to delete the data. Once requested, all data is deleted within 30 days from all live systems.
Règles d’archivage et de suppression des données
Once an account has been closed, Customer Data is deleted within 30 days. Backup copies might retain offline for up to 5 years. If a backup is ever restored, all previously deleted data will once again be deleted before a restored set is active.
Règle de stockage des données
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
All data is encrypted 100% of the time from when it leaves your fingertips into Slack. All data is encrypted in transit and at rest. We use top of the line security methods and policies to ensure your data is always safe. We can provide additional documentation and white-papers when necessary.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no